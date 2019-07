Ex seleccionado argentino aún tiene bronca con Bielsa: "Debí haberlo mandado a la c.... de su madre"

Ayer Andrés Guglielminpietro, ex jugador del Milan, recordó un amistoso de hace 20 años, en que entró en el segundo tiempo y fue reemplazado a los 35 minutos.

El ex seleccionado argentino, Andrés Guglielminpietro, aún no puede olvidar su paso por la Albiceleste dirigida por Bielsa, y así lo dejó sentir en una entrevista radial.

El jugador, fue reemplazado a minutos de haber ingresado en un partido entre Holanda y Argentina en 1999. Entró para el inicio del segundo tiempo y salió reemplazado a los 35 minutos por Hernán Crespo.

"Siempre sale el tema de lo que me pasó en ese partido y pienso que debería haberlo mandado a la c... de su madre a Bielsa", dijo el ex futbolista.

Guglielminpietro reconoció que mantiene la "bronca" contra el DT y aseguró que "si me lo cruzo ahora, creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años".

El ex futbolista dijo que después fue citado para la Copa América de ese año, pero que nunca más pudo disfrutar de la selección. "Quedé condicionado (...) ni siquiera estaba contento con ese llamado", dijo.