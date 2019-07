Rafael Caroca: "Johnny es el jugador más importante de la U"

Rafael Caroca no tiene dudas. El volante de Universidad de Chile se refirió a los lienzos de la hinchada en apoyo a Johnny Herrera que aparecieron colgados en el Centro Deportivo Azul. "Sabemos del liderazgo de Johnny y de lo importante que es, no hay que ser ciegos, creo que es el jugador más importante de la institución", dijo. "Siempre he respetado la voz de los hinchas, lo hicieron pacíficamente sin problemas", agregó.

Pero la U vive un momento complicado por su situación en la tabla, ubicándose en el penúltimo puesto con tan sólo 13 puntos y en zona de descenso directo. "Estoy triste y dolido por la situación en la que estamos, la institución no se merece esto, pero con mis compañeros estamos seguros en sacar adelante la situación, solo queda demostrarlo semana a semana", declaró.

Por lo mismo, Caroca dijo en reiteradas ocasiones que con la unión del plantel se podrá salir del fondo de la tabla. "Con mucha unidad y positivismo lo vamos a sacar adelante. Es una situación difícil, pero estamos convencidos de lo que vamos a sacar adelante", sostuvo.

Este sábado a las 20:00 horas enfrentarán a Audax Italiano en el Estadio Nacional, equipo que marcha cuarto en la tabla general. "Sabemos a lo que juega Audax, tiene un plan de juego bastante establecido y lo hacen a la perfección, así que el sábado tendremos que hacerlo mejor que ellos para ganar los tres puntos", cerró.