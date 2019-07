Paula Navarro: “Santiago Morning es la potencia del fútbol femenino en Chile”

Santiago Morning es el actual líder del fútbol femenino local. Además, disputarán la Copa Libertadores en su calidad de campeonas del torneo pasado y para enfrentar esos dos desafíos contrataron refuerzos de lujo: las seleccionadas Karen Araya y Su Helen Galaz fueron las primeras incorporaciones, y ayer sumaron a la también mundialista María José Rojas.

Paula Navaro, su entrenadora, aseguró que los buenos resultados han permitido que las solicitudes de refuerzos sean escuchadas. Unas contrataciones que para ella son una inversión. “Son jugadoras que ya tienen partidos internacionales, tienen experiencia en las selecciones desde el proceso formativo. En el caso de Karen (Araya) y Su (Helen Galaz) estuvieron en el plantel hace años atrás. Las conocemos desde muy cerca, son jugadoras de la casa". Sobre la recién incorporada, María José Rojas, Navarro indicó que "nosotros buscamos a jugadoras de cierto perfil y ella lo cumple a cabalidad. Por eso quisimos traerla. Es una excelente deportista y jugadora", señaló.

Sí, yo creo que sí. Es el único club que tiene contratos de trabajo registrados en la ANFP. Además, el directorio del club está abocado en trabajar para el fútbol femenino. No como los demás que piensan más en los hombres o en los cadetes. En el caso nuestro ha pasado un fenómeno especial, porque es un hito histórico que Santiago Morning vaya a una Copa Libertadores, eso ha sumado.

Ella es una de las mejores porteras del mundo. La conocemos porque fue a jugar con nosotros una Copa Libertadores de futsal. Hicimos un equipo sin tener liga, competimos con jugadoras que se dedican a esa disciplina y salimos terceras. Es una amiga nuestra de la casa, sabemos lo profesional que es. Nos encantaría tenerla. Tú sabes que en el fútbol nunca hay nada cerrado. Lo están viendo los dirigentes.

Creo que se la deben haber hecho. Yo no tengo mucha injerencia en eso. Ojalá se pueda dar, sería muy bonito. Mucha gente piensa que venir a jugar a la liga chilena o a la Libertadores es como que bajas de Europa, porque hay desconocimiento. El fútbol femenino en Europa tiene tres equipos que son potencia y el resto son amateur. No es como en el fútbol masculino. Los sueldos de las jugadoras son bajos, hay algunas que ni siquiera les pagan. La liga de Sudamérica es una de las mejores.

Hay un compromiso detrás, porque lo hacen más atractivo.

Sí, claro. Además que pueden venir y jugar seis meses y después recibir una oferta mucho mejor e irse a jugar a otro país. Tienes que pensar que tampoco es que ganen mucho dinero afuera. Ellas están solas, no es que se puedan llevar a sus familias. No ganan millones, a veces el sueldo mínimo. No es tan bonito.

Me parece muy mal. Habla muy mal de la ANFP. No sé en qué planeta viven que inventan reglas que sólo para ellos existen y para el resto del mundo no. Porque si te llega una invitación de Conmebol donde dice que tienes un cupo más, lo lógico sería es que veas la tabla de posiciones del año pasado y dices: este equipo ya está clasificado, entonces va el segundo que es Palestino. Si ese no puede, le dices al tercero que es Iquique y si ellos no pueden, tendría que ir Colo Colo. Pero van a jugar un partido el segundo con el cuarto, ¿y el tercero? Quedó fuera nomás. Me parece una vergüenza.

Sí, y ahora recién lo van a normar para el próximo año. Estamos mal. Ese partido va a terminar mal. De hecho es cosa de ver en Youtube cómo terminó el último que jugaron: con jugadoras suspendidas, empezó con atraso. Son equipos que tienen una rivalidad que va más allá de la cancha. No como con nosotros que el roce es más deportivo. Es un tema como de que siempre quieren ponernos el pie encima o hacer trampa. El que va a hacer el ridículo será la ANFP.

Claro, es lo más probable, es que la ANFP funciona así con amiguismos y no con rendimiento. Es lamentable.