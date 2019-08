Claudio Bravo donó cuatro casas a víctimas del incendio que afectó a Santa Olga

Claudio Bravo, arquero del Manchester City y ex capitán de la selección chilena, protagonizó un gesto solidario al regalar cuatro casas a familias de Los Aromos de Santa Olga, localidad afectada por un voraz incendio en el verano del año 2017.

Este gesto del golero con las familias del sector que perdieron todo en esta catástrofe fue revelado en la presente jornada por el diario la Cuarta.

Miguel Millanguir, vecino afectado por el incendio en la localidad de la comuna de Constitución (Región del Maule), declaró al matutino que "entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego, él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y, además, una casa".

"Yo me vi derrotado. Sentía que no nos tocaría casa y estaba viendo cómo me las iba a arreglar, cuando nos llegó esta ayuda del cielo", recordó el inspector de un colegio, de 59 años.

Además, Millanguir señaló que "el gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos".