Lorenzo Reyes confesó lo complicado que fue superar grave lesión: "Fueron los meses mas difíciles de mi vida"

Lorenzo Reyes está de vuelta. El "Lolo" volvió a las canchas luego de estar casi seis meses tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió a fines de enero de este año. Esta semana, el exUniversidad de Chile fue titular en la Copa MX con el Atlas de Guadalajara e incluso portó la jineta de capitán.

"Fueron los meses más difíciles de mi vida, tuve apoyo de mi familia, de mis amigos y el club se portó muy bien", dijo Reyes en conferencia de prensa.

"Fueron meses difíciles en los que había días que no tenía fuerzas y ahí estaban mis seres queridos para dármelas. También hubo momentos en que el equipo estaba de vacaciones y yo seguía viniendo, fue mucho esfuerzo pero salió todo bien", agregó emocionado el volante nacional.

El "Lolo" confesó que no era para nada fácil ver los partidos de su equipo y de la Selección Chilena mientras se recuperaba de su larga lesión. "Al principio cuando me lesioné veía los partidos de Atlas y de Chile y me costaba. Sufría mucho, así que los dejaba de ver, de la Selección recibí mucho apoyo de mis compañeros y cuerpo técnico, sólo tengo palabras de agradecimiento para todos", sostuvo.

El jugador de 28 años con pasado en Huachipato reflexionó. "La lesión vino en el peor momento posible, cuando mejor me sentía, cuando estaba en la Selección y cuando venía la Copa América", dijo. "Fue duro aceptarlo... pero ya está atrás y ahora tengo que esforzarme al máximo para recuperar un lugar en Atlas y también en la Roja", cerró.