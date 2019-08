El llamado solidario de Francisca Rivas a los futbolistas: que donen el 1% de sus sueldos al deporte nacional

11:34 La jugadora nacional de volleyball playa, dijo que “ojalá no hagan oídos sordos pero sí se hace, se hace mucho. Y bueno, si creen que un 1% es mucho, (entonces) un 0.5, entremos a negociar, jaja. Podríamos todos ayudar y si ellos quisieran ayudar sería fantástico”.

“Ha sido un lindo retorno, no nos imaginábamos que nos iban a recibir así. Con mucho cariño de la gente” partió diciendo esta mañana María Francisca Rivas, jugadora nacional de beachvolley que llegó ayer a Chile desde Lima.

La jugadora celebró haber clasificado hasta cuartos de final en los Panamericanos: “Estuvimos a punto de pasar a semifinales y eso habría sido histórico”. También aprovechó de reiterar el llamado a las autoridades para que apoyen el deporte nacional: “No hablo solo por mí, sino por todos los deportistas del Team Chile”. “Fui la voz, muchos piensan lo mismo. Chile no está acostumbrado a perder, o (nos exigen) más de lo que somos. Chile está en pañales en todo lo que es del deporte de alto rendimiento. Es importante aterrizar. Ahora tenemos 4 años para prepararnos para Chile 2023”.

El domingo pasado, tras perder ante Argentina, Rivas dijo muy emocionada: “Nos sacamos la cresta por esto, dejamos nuestra familia, la pega, la vida profesional, todo. Nos sacamos la cresta por el deporte en Chile, en el que es demasiado difícil sobresalir y no mucha gente lo entiende. Estoy emocionada porque dimos lo mejor”.

En entrevista con Radio Universo señaló que “con mis declaraciones tal vez dejé un precedente”. “Después de la competencia hablé con un jugador de Guatemala y me decía que ‘por el hecho de clasificar los panamericanos a mí me pagan un sueldo de UDS $ 650 mil’ y se me cayó la cara claramente… si Guatemala lo hace también nosotros que somos un país mucho más desarrollado”.

“Los deportistas que están como seleccionados nacionales y clasifican a mega eventos deberían recibir un sueldo y tener la seguridad de decir bueno voy a dejar de trabajar para dedicarme a esto, hacerlo más profesional. Al fin y al cabo te piden rendimiento pero ellos no saben que uno tiene que trabajar también. Uno se debería dedicar a vivir del deporte”, agregó.

Pidió “salir de la zona de confort, y (que) la gente del Ministerio vea cómo se pueden tomar estas políticas, y tomar al deporte un poco más serio. (…) Que se invierta en los deportistas y más en infraestructura (…) pero hay deportes que están en pañales y en eso hay que ir trabajando”.

Rivas reiteró la idea que planteó el fin de semana desde Lima, al señalar que los futbolistas chilenos que juegan en el extranjero podrían donar el 1% de su sueldos para apoyar los deportes que más lo necesitan. “Ojalá no hagan oídos sordos pero sí se hace, se hace mucho. Y bueno, si creen que un 1% es mucho, (entonces) un 0.5, entremos a negociar, jaja. Podríamos todos ayudar y si ellos quisieran ayudar sería fantástico”.

“Los deportistas que ganan sus súper mega sueldos le dan un 1% a los deportes generales. Capaz la estoy cag… Me van a odiar todos los futbolistas después”, dijo entre risas. Luego señaló que “no es nada, se lo agradeceríamos todos un montón”.