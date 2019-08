Coté Rojas, una crack del fútbol femenino regresa a Chile: “Quiero aportar con un granito de arena”

María José Rojas fue parte del elenco que defendió este año por primera vez a Chile en un mundial de fútbol femenino. La primera camiseta que vistió en su carrera fue la de Universidad de Chile y en 2009 inició una trayectoria internacional que la llevó a Estados Unidos, donde fue dos veces campeona, y que tuvo posteriores pasos por Alemania, Australia y República Checa.

Más de una década después decidió regresar y fichar por Santiago Morning, equipo campeón del fútbol nacional, que se reforzó con otras seleccionadas y que este año luce el auspicio de Absolut en su camiseta, con la ilusión de ganar un torneo internacional y contribuir con la disciplina en Chile, que comienza a profesionalizarse.

"Qué orgullo siento ser parte de un club que está apostando y se la está jugando. En Chile como estamos recién creciendo, no todos los equipos lo están desarrollando de esa forma. Creo que es un ejemplo para los demás y qué lindo sería verlos haciendo lo mismo", dijo Rojas en conversación con Soy Chile.

Estaba de vacaciones y Paula (Navarro, entrenadora) me llamó para saber si me gustaría jugar en Santiago Morning. Para ser sincera, le dije que no estaba en mis planes. Era algo que no consideraba porque llevo mucho tiempo fuera, 11 años van. Volver a Chile no era opción por lo mismo. Pero fui a conocer lo que estaban haciendo, van a jugar la Libertadores. Decidí que era una linda oportunidad de poder jugarla. Yo me fui cuando el torneo recién se federó, yo era amateur cuando me fui, Nunca pude jugar ese campeonato.

Sí, he jugado torneos internacionales como la Champions, pero la Libertadores es uno de los más importantes de Sudamérica y es un lindo desafío como deportista. Es gratificante ser parte de ese equipo y poder decir en un futuro que la jugué. Quiero aportar para que el fútbol femenino siga creciendo.

Sí, para mí es maravilloso poder entregar lo que aprendí afuera y socialmente también. Ahora todas las niñas quieren jugar y qué lindo es eso. A nosotras nos ha costado mucho por venir de Chile, por el fútbol que no está tan desarrollado. Cuesta, no es fácil, tienes que hacerte un nombre, es todo diferente. Estoy feliz de poder aportar con un granito de arena al fútbol chileno.

Me encantaría ganar la Copa Libertadores, ese es nuestro objetivo. También el torneo local, pero va más allá también, porque es importante que el fútbol que se siga desarrollando.

Depende en qué país estés. No es como todos piensan que uno gana sueldos millonarios. A nivel futbolístico está mucho más desarrollado, porque hay jugadoras de otros países. Pero en cuanto a salario, ni siquiera en Estados Unidos que son las campeonas del mundo, recién están luchando por conseguir (mejorías). Yo no me voy a ir a retirar a Chile, quiero ser un gran aporte. Me lo han dicho profe que me quedan cuatro o cinco años más. Lo quiero dejar bien claro.

Para mí todos los partidos son importantes. Hace mucho que no estoy en Chile, pero si es Colo Colo, Concepción, La Serena los tomo con la misma seriedad. Obviamente me gustaría hacer goles en todos los partidos y espero poder ayudar a mi equipo. En ese aspecto soy muy profesional. Esperemos también ganar contra Colo Colo, ojalá que se presente la oportunidad.

Que hay que seguir trabajando, que se puede mejorar. Creo que se puede llegar ahí. Vimos cómo juegan los equipos en la alta competencia. Les sirvió a muchas niñas para ver el nivel que es bueno, sobre todo para las que no tienen la oportunidad de jugar afuera. Ahora lo pudieron vivir. No solamente te abre puertas, nos enseñó que estamos en pañales. Nos faltan, me gustaría decir 10 años, pero yo creo que en 20 años para mejorar. Los otros equipos entrenan dos o tres veces en el día. Yo lo he vivido y la diferencia se refleja en los detalles en la intensidad del entrenamiento. Para llegar a ser como ellas, nos falta. Es un desarrollo futbolístico a largo plazo. Debemos ser realistas y estamos lejanas a las potencias como Estados Unidos.

No voy a hablar de ese tema, prefiero no hacerlo. Ya dije lo que pensaba.

Obvio, siempre en las cosas la comunicación es lo más importante.