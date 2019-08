Alfonso Parot: "No volví a la UC para ser considerado en la 'Roja'"

El lateral nacional Alfonso Parot descartó que su llegada a Universidad Católica tenga como objetivo principal el ser considerado en la selección chilena, aunque no escondió su deseo de volver a defender a la 'Roja'.

Respecto a su vuelta a la tienda precordillerana, donde en su primera etapa ganó la Copa Chile 2011, la Supercopa 2016 y el Torneo de Apertura del mismo año, el ‘Poncho’ declaró que "se dio la posibilidad de volver a Católica así que estoy muy contento y feliz. Estuve en una liga competitiva, en la que se aprende. Estoy agradecido del club que hizo un gran esfuerzo, así que a cumplir las expectativas".

Consultado por si su llegada a la UC tiene como fin ser considerado en la ‘Roja, Parot aclaró que "no fue el objetivo, si se da bienvenido sea. Llegué porque Central necesitaba vender, había una propuesta en la mesa que era la mía y me sedujo por ser Universidad Católica, por eso me vine y si eso significa estar más cerca de la selección, bienvenido será".

A la hora de referirse a su paso por el cuadro ‘canalla’, el lateral indicó que "la liga argentina es muy competitiva, llegué a ser convocado a la selección y eso te indica que estás haciendo bien las cosas, así que feliz. (…) Me sorprendió el cariño de la gente manifestado en redes sociales. Intenté hacer lo mejor posible allá, es grato que te despidan así, se nota que dejé una huella y no hice las cosas mal".

Para terminar, Parot valoró el presente de la UC en el Campeonato Nacional 2019, donde es líder con ventaja de seis puntos sobre el segundo, Colo Colo.

"Es un club que está en la punta, reciente campeón, anda muy bien y sacó puntos de ventaja, supe antes de subir al avión que llegó el ‘Gato’ (Silva) así que se está armando un equipo competitivo para las expectativas que tiene el club. Esperamos volver a una copa internacional y poder aportar con un granito de arena".

"Católica lleva mucho tiempo mostrando que está haciendo las cosas bien, hubo un trabajo que nunca se perdió, se están dando los frutos y creo que no sólo a la UC, sino que a todo el fútbol chileno le falta un plus en el ámbito internacional", sentenció.