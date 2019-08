Alfredo Arias: "No renuncié a nada en mi vida ni renunciaré acá"

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, descartó de plano renunciar al banco del cuadro azul luego del empate a un gol con Audax Italiano, paridad que confirmó la irregularidad que presenta el elenco colegial en el Campeonato Nacional 2019.

Una igualdad que le permite a los azules dejar momentáneamente la zona de descenso. Llegó a 14 unidades y se ubica decimocuarto, dejando atrás a Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción (13).

Tras salir del campo del Nacional pifiado e insultado por los hinchas, el estratega uruguayo enfrentó los micrófonos con cierta incomodidad y descartó de entrada dejar el cargo.

"Sin dudas que los números nos condenan principalmente por los primeros partidos en los cuales nos metimos en este problema. De otras especulaciones hablen ustedes (periodistas), eso no me corresponde. No renuncié a nada en mi vida ni renunciaré acá", aseguró.

"El empate se dio porque el partido se desarrolló de esa manera. Jugamos ante un rival muy duro y fuerte. Mis jugadores hicieron un partido competitivo. La responsabilidad es toda mía", complementó.

Consultado, en tanto, por las pifias y los insultos que recibió de la hinchada azul, el otrora técnico de Santiago Wanderers dijo que "la gente tiene todo el derecho. Este es un equipo grande que tiene una hinchada maravillosa. Ojalá no pifien a sus jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo".

Para finalizar, Arias respondió si ha sido un fracaso su paso por la banca del elenco colegial. "Este no es mi mayor fracaso en la vida. ¿De dónde saco fuerzas? De lo que tiene que sacar un ser humano, un padre de familia... de ahí las caso”, sentenció.