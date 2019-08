Claudio Bravo: "Cuando te preparas de buena manera, los resultados están ahí"

El arquero chileno Claudio Bravo manifestó sus sensaciones luego de consagrarse como figura este domingo en el título del Manchester City en la Community Shield, luego del triunfo 5-4 por penales sobre el Liverpool.

El ex capitán de la ‘Roja’ firmó una soberbia jornada al contar con al menos tres notables intervenciones durante el encuentro, que terminó 1-1 en los 90 minutos, y luego le tapó el penal en la tanda decisiva a Giorginio Wijnaldum.

"Me lo tomo con la misma tranquilidad de siempre, me tocó vivir una lesión compleja, difícil de recuperar. Es una de las más graves que existen, pero cuando te preparas de buena manera, trabajas y dedicas horas para volver a la normalidad, los resultados están ahí", expresó a radio Cooperativa desde Inglaterra.

"La confianza que te tienen acá es absoluta y siempre he sido un convencido de que las cosas pasan por algo, si trabajo más duro que nunca, es normal que suceda esto", agregó el meta de 36 años.

Además, el ex Colo Colo, Real Sociedad y FC Barcelona exteriorizó su satisfacción por el logro en sus redes sociales. Adjuntando imágenes de la jornada de hoy en el Wembley Stadium, Bravo escribió: “La clave del éxito está aquí. First trophy of the season, well done boys @ManCity”.