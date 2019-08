Van Persie y el momento de Alexis en el United: "Se veía feliz en el Arsenal y ahora no"

El exdelantero del Manchester United y el Arsenal, Robin van Persie se refirió al presente de Alexis Sánchez en los "Diablos Rojos".

"No me parece muy feliz. Se veía feliz en Arsenal y ahora no. Lo que he aprendido con los años es que la forma en que te sientas mentalmente, cómo lleves tu vida, tiene una gran influencia", dijo van Persie al Daily Mail.

El atacante convirtió 58 goles en 105 partidos y levantó el trofeo de la Premier League en 2013.

"Es un momento diferente", agregó el holandés. "En los últimos años, muchas cosas han cambiado. Hay muchas opiniones de los hinchas, de las redes sociales, constantemente recibe golpes por su salario. Es momento negativo, que comenzó negativo y tal vez eso sea difícil", sostuvo.

Pero van Persie no se quedó solo en eso. También analizó el presente que tenía el United cuando decidió fichar al "Niño Maravilla". "Para Alexis fue difícil porque estaba entrando en un equipo defensivo", dijo en relación a la llegada de Sánchez desde el Arsenal.

"Entré en un equipo con todos los jugadores maduros:Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick. En el Arsenal fui uno de los mayores, capitán, y aquí podía entrar y divertirme, porque los muchachos resolvían todas las demás cosas al lado", cerró.