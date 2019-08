Valentín Castellanos, exjuvenil azul que brilla en EE.UU.: "Cuando debuté nunca me dieron la oportunidad de seguir jugando. Me ayudó mucho irme de la U"

Valentín Castellanos (20) vive un gran momento en el fútbol de Estados Unidos. El delantero es una pieza fija en el New York City F.C., equipo que participa en la MLS.

El hombre nacido en Mendoza es uno de los cuantos juveniles que partió de Universidad de Chile al no tener un espacio en el primer equipo. Él lo lamenta. "En ese caso me siento muy triste", dijo a hoyxhoy desde Nueva York.

Pero el presente de "Taty" es positivo. Dejó la U para firmar en el Club Atlético Torque en Uruguay, donde logró una buena campaña y el equipo de la MLS se fijó en él. Castellanos está tranquilo. Para él esta temporada ha sido la mejor de todas. "Nunca viví lo que estoy viviendo hoy en día en lo futbolístico. Creo que me están saliendo las cosas. El técnico está apostando mucho en mí y estoy descubriendo nuevas cosas. Espero poder seguir jugando y seguir cumpliendo objetivos", agregó.

En 2018 firmó en el equipo de New York y compartió plantel con David Villa, exgoleador del Barcelona y de la selección de España. "Fue increíble. Te enseñaba muchas cosas. Aprendí mucho de él", agregó el argentino.

La salida del club azul no fue un caso aislado. Los juveniles Yerko Leiva y Gonzalo Collao fueron los dos últimos casos de futbolistas canteranos que partieron de la U por no tener un espacio. El primero no quiso negociar con el club, según Azul Azul, y no venía siendo considerado por el técnico Alfredo Arias. El segundo confirmó que se queda hasta fin de año, pero igualmente partirá al Extremadura, de la segunda división de España.

En ese caso me siento triste porque cuando yo debuté nunca me dieron la oportunidad de seguir jugando y creo que tenía que tomar otro rumbo. Sentía que tenía que jugar en otro lado y seguir jugando en otra liga. Me ayudó mucho irme de la U, me favoreció. Cuando estuve yo, siendo juvenil, me trataron muy bien. No tengo ningún rencor contra ellos. Al contrario, cuando estuve pasando momentos difíciles me ayudaron mucho. Me crucé con muchísimas personas que me ayudaron. Con el tema de la directiva no opino, todos los equipos son distintos y te pueden favorecer o no.

Mi debut como profesional en realidad es lo más lindo. Haber debutado en un gran club como la U, que es el más grande de Chile, me sentí muy contento. Pero un poco dolido por no haber seguido jugando.

Es un gran referente de Universidad de Chile y eso se tiene que respetar. A pesar de que ya llevo tres años fuera del club, la verdad es que como jugador y persona él es grandioso. En ese tema no me voy a meter.

Está creciendo muchísimo. Se están viniendo jugadores de mucho potencial. Pasó con el "Pity" (Gonzalo) Martínez por ejemplo, que fue el Mejor Jugador de América y se vino para Estados Unidos por algo. Se está reflejando eso en los jugadores. Llegan muchos jóvenes con mucha clase y con un brillante futuro.