Matías Rodríguez: "Los jugadores somos en parte culpables de la salida de Arias"

No queda nada más que apoyar. Comenzó una nueva etapa en Universidad de Chile tras la salida de Alfredo Arias como director técnico y asumió de forma interina Hernán Caputto. Matías Rodríguez, defensor y capitán del equipo por la ausencia de Johnny Herrera, sostuvo que como plantel van a acatar todas las decisiones del nuevo equipo técnico. "Le vamos a dar todas las facilidades para que decidan. Por sobre todo está la institución más allá de los nombres. Deseo de corazón que le vaya bien porque eso significa que nos va a ir bien a nosotros", dijo el referente azul.

"Ojalá nos acomplemos al cuerpo técnico como ellos a nosotros", agregó.

Respecto a cómo ve a Caputto en su nuevo cargo temporal, Rodríguez fue claro. "Él está con muchisimas ganas, lo hizo saber. Estamos dispuestos al trabajo que él quiera realizar", agregó.

El momento azul no llena de paz el camarín del equipo universitario. "Más tranquilos no estamos (por la llegada de Caputto). Los jugadores somos en parte los culpables de que se haya ido otro técnico. Hoy le tocó a Alfredo y obviamente a nosotros no nos gusta para nada. Pero son cosas que en el fútbol pasan y hay que adaptarse. La única forma que encuentro para salir adelante es entrenando el doble", sostuvo.

¿Johnny Herrera vuelve a la titularidad? Según Matías Rodríguez esto aún no se sabe pero como plantel obedecerán todas la órdenes del nuevo jefe técnico. "Todos acá luchamos por un puesto. Tanto Johhny como Tuto (Fernando De Paul). Ellos van a luchar. Hernán (Caputto) decidirá ahora por el que mejor esté o el que se sienta mejor. Nosotros tenemos que estar con las decisiones que tome el DT. Del lado que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera, estoy seguro. Más allá de que se hablaron un montón de cosas, Johnny apoyó siempre", dijo el defensor más goleador en la historia del club.

El sábado la U enfrentará a Antofagasta a las 15:00 horas en el Estadio Nacional por la lucha de salir de la zona de descenso. Ambos con 14 puntos en el fondo de la tabla. "Es un partido clave. Es muy importante ganar en nuestra casa. Estamos analizando al rival. Sabemos que va a ser un partido durísimo. Todos los partidos son una final", sostuvo Rodríguez. Pero la U no gana en el Nacional por el torneo chileno desde marzo de este año, cuando venció 3-0 a Huachipato.

"Ojalá que los resultados nos empiecen a acompañar. El juego que muchas veces entrenas y no te sale los sabados, duele. Tenemos que mentalizarnos en ganar. Es lo que importa. Cuchillo entre los dientes y a salir a morir el sábado", cerró.