Sergio Vargas le respondió a Soteldo: "Lo importante es que los que quieren estar en el club están"

El polémico troleo que sufrieron los hinchas azules por parte de Yeferson Soteldo al recordarles el incómodo momento que vive la U, ha traído varias repercusiones.

De hecho, el director deportivo de la Universidad de chile, Sergio Vargas, se refirió al comentario que lanzó el venezolano por redes sociales.

"¿En serio dijo eso? (Rió irónicamente). Mejor no digo nada, porque después me arrepiento. Lo importante es que los que quieren estar en el club están. Ya fue", expresó el ex arquero.