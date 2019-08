Claudio Bravo y su lucha por el arco del City: "Nunca pierdo el gen competitivo y el hambre de seguir entrenando y luchando por los trofeos"

No paran de hablar de Claudio Bravo. Tras su excelente partido ante el Liverpool por la Community Shield, el arquero nacional ha sido alabado por su gran desempeño defendiendo el arco del Manchester City. Pero este sábado comienza la Premier League y el equipo dirigido por Pep Guardiola se medirá ante el West Ham de Manuel Pellegrini.

Bravo quiere estar, pero la lucha no es fácil, ya que el técnico español ve a Ederson como el primer arquero de los citizens, y esta lucha le gusta al excapitán de la Selección Chilena. "Ederson ha estado jugando increíblemente desde su llegada, pero también es consciente de que estoy detrás de él, presionándolo”, dijo Bravo al Manchester Evening News. "No creo que haya un equipo en el mundo donde no haya competencia dentro del equipo", agregó.

"Soy consciente de que cuando no he tenido la oportunidad de jugar, mi papel es apoyarlo , ayudarlo y entregarle consejos”, dijo el exBarcelona. En la misma línea, Bravo se mostró consciente de que su rol en el plantel también es otro además de aportar en la cancha. “Con mi experiencia y mi carrera, tiene sentido que sea yo quien lo apoye no solo a él, sino también a los porteros más jóvenes del equipo", sostuvo.

Y esas ganas de seguir jugando Claudio Bravo las hace notar. "Nunca pierdo el gen competitivo y el hambre de seguir entrenando, jugando y luchando por los trofeos. Yo siempre quiero estar ahí", sostuvo.

Bravo fue criticado en la primera temporada del equipo al mando de Guardiola por la adaptación del plantel al juego impuesto por el técnico que pasó por el Bayern Munich. "Estuve aquí durante la primera temporada de Guardiola y no fue como esperábamos. Llegó a Inglaterra con un estilo de fútbol y es la misma idea que queda ahora", confesó."Nuestros fanáticos saben ahora que Manchester City juega de manera diferente que el resto de los equipos, que podemos crear una oportunidad de gol jugando desde la acumulación. Eso es parte del trabajo que hemos hecho desde que llegamos", cerró.