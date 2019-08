Jorge Valdivia: "Creo que debimos reforzarnos"

15:30 El "Mago" se refirió a la situación del plantel albo, luego que se cerró la posibilidad de la llegada de un refuerzo. Sobre su continuidad dijo que "si me quedo, bien. Si no, muchas gracias a Colo Colo".

Jorge Valdivia, mediocampista de Colo Colo, manifestó que Blanco y Negro debió haber hecho un esfuerzo en reforzar el plantel albo para el segundo semestre, principalmente por las salidas de Esteban Pavez y Agustín Orión, como la lesión que sufrió Carlos Carmona.

Pese a la partida del seleccionado chileno a Medio Oriente y del ex golero de Boca Juniors, la concesionaria del ‘Cacique’ descartó la posibilidad de sumar refuerzos para la segunda parte de la temporada.

Sin embargo, el ‘Mago’ no está de acuerdo con la postura de ByN al señalar en rueda de prensa que “yo creo que debimos reforzarnos. Parto por eso. Se fue Esteban (Pavez), que es titular e importante para Colo Colo, Se fue Agustín (Orión), se libera un cupo de extranjeros. Ahora pasó lo de Carlos (Carmona). Entonces siento que debimos reforzarnos. Es una opinión personal".

Luego, el ‘10’ del elenco popular evitó dramatizar por la clara ventaja que tomó la UC en la punta del Campeonato Nacional, situándose nueve puntos por sobre Colo Colo, segundo colocado. "Solo depende en nosotros. De subir el nivel, de empezar a ganar los partidos y creo que la única manera de alcanzarlos es concentrarnos en nosotros", indicó.

"Estamos al debe, a nueve puntos de Católica, estamos conscientes de eso y tenemos que trabajar, tenemos que corregir errores, que subir individual y colectivamente el nivel de este equipo. Eso es lo primero. Y después empezar a hinchar para que Católica enrede puntos", agregó.

Otro punto que tocó Valdivia fue sobre su continuidad en el ‘Cacique’, señalando que "la renovación no es un tema del que esté tan pendiente. Será una decisión de Colo Colo. Si me quedo, bien. Si no, muchas gracias a Colo Colo. Siempre voy a estar agradecido de Colo Colo, pero no dramatizo tanto con la renovación. Si me quedo, feliz, si no, no voy a dramatizar tanto".

Incluso, el experimentado volante aseguró que no ha conversado del tema con Mario Salas y la regencia que encabeza Aníbal Mosa. "Me quedan cuatro meses para convencer al club de que si me quedo el próximo año seré un aporte. Si no, cerraré la puerta feliz y agradecido de lo que esta institución me dio", dijo.

Por último, consultado por la idea de Blanco y Negro de reducir la edad del plantel, el jugador de 35 años dijo que "si el club tiene esa política y piensa que con eso van a salir jugadores que pueden ganar campeonatos, bienvenido (…) No dramatizo tanto que el club esté buscando reducir la edad en el plantel. Si eso significa títulos para Colo Colo y alegría para el hincha, tienen que seguir adelante".