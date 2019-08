Marco Riquelme: "Ante Antofagasta es una final, y debemos tomarla como tal"

El argentino Marcos Riquelme, delantero de Universidad de Chile, destacó este miércoles el trabajo realizado por Hernán Caputto, técnico interino del cuadro azul, de cara al importante compromiso del sábado ante Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional 2019.

De entrada, el calvo atacante lamentó la partida del uruguayo Alfredo Arias y destacó el profesionalismo del ex seleccionador nacional Sub 17, quien trabaja arduamente para obtener los tres puntos ante los ‘Pumas’, duelo clave en la lucha por no descender a la Primera B.

"(Alfredo) Arias fue la persona que confió en mí, y es lamentable que se haya ido, pero ya estamos con Hernán, y él está muy identificado con el club y nosotros debemos olvidar las cosas que pasaron para pensar en el día a día, en los partidos que se nos vienen y pensar en sumar de a tres", expresó el trasandino en el CDA.

"Hernán nos está dando herramientas para el partido y debemos pensar en ese partido y sumar de a tres (…) Nos dijo que hay que creer, nos dijo que debemos estar convencidos, que hay jugadores y plantel de sobra y que debemos creer que lo podemos sacar adelante", agregó el ex Audax Italiano.

Además, Riquelme reconoció que al plantel le afectó la salida de Arias, quien estuvo cinco meses en el banco azul, pero aclaró que ya están con el foco totalmente puesto en vencer a los antofagastinos.

"Obviamente estamos un poco tocados por el fin de semana y por la despedida del técnico, pero hay que dar vuelta la página. Ya estamos trabajando con el nuevo cuerpo técnico, y trabajando para lo que será el partido con Antofagasta. Es una final, y debemos tomarla como tal, porque se nos viene todo cuesta arriba y debemos tener el convencimiento para salir del mal momento", apuntó.

El duelo será este sábado a las 15 horas en el Estadio Nacional y encuentra a los ‘Pumas’ y a los azules con 14 unidades, aunque la diferencia de goles beneficia a los nortinos y así la ‘U’ se encuentra en zona de descenso en la decimoquinta plaza.