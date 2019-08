Martín Lasarte: “No me han llamado de la U”

Martín Lasarte es uno de los nombres que ha estado en la órbita de Universidad de Chile durante la búsqueda de un entrenador tras la salida de Alfredo Arias. Desde Egipto, donde hoy entrena al Al-Alhy, el uruguayo, campeón con el elenco laico del torneo nacional en 2014 y de la Copa Chile en 2015, sostuvo que hasta ahora no lo han contactado de la dirigencia.

No, me han llamado colegas tuyos (periodistas) y amigos que han escuchado programas y me dicen que han hablado de mí. Pero no me han llamado del club, para nada. En realidad, sí me han llamado del club, pero amigos que son administrativos. Me dicen: “Profe su nombre suena, que lindo sería que volviera”, pero en ese plan. De los dirigentes, para que yo lo pensara (la posibilidad de volver), no me ha llamado nadie.

Yo creo que el club merece cualquier esfuerzo. El problema es que aquí (en Al-Ahly) estamos preparando que el día 11, en cuatro días más, debutamos en la Champions de África, que es como la Libertadores de acá. Entonces, el club ha hecho un esfuerzo grande trayendo jugadores y ha tomado determinaciones que nosotros les hemos planteado y lograr una salida hoy sería complicado.

Yo que sé, tampoco puedo responder algo de la nada porque no sé.

Exacto, eso es. No me lo planteo, porque no sé.

Sí, todo, absolutamente.

Creo que hoy la U, lamentablemente, tiene que solucionar el tema de descenso. Ese es el primer objetivo. Después vienen otros, pero hay que salir de esa situación incómoda. Si puedes llegar a algo más, mejor. Es una situación difícil, hay muchos equipos en el mundo grandes, me acuerdo de River en Argentina, que parece que es fácil y tienes el descenso en la mano. Entonces, primero hay que poner el objetivo claro, porque la gente quiere salir campeones, clasificar a copas, sí, sí, fantástico. Pero la realidad hoy es que hay que salir de la zona de descenso y cuando se solucione eso, plantear objetivos más importantes.

Pero la presión en la U siempre está, porque tienes que ser campeón y cuando quedas cuarto o quinto y estás lejos del primero, también hay presión. La U siempre es un objetivo importante para cualquier entrenador.

Me encantaría. No te voy a decir nada que no ha pasado. En otro momento he estado sin tarea o sin un trabajo puntual, y nadie me llamó y me hubiera encantado. En este caso, la situación es la que hablamos y bueno, veremos.