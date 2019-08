Francisco Silva y su reestreno por la UC: "La verdad es que me sentí bien"

Francisco Silva, flamante refuerzo de Universidad Católica, se refirió a su reestreno con la casaquilla cruzada, en la victoria por 3-1 sobre Santiago Morning por la Copa Chile, afirmando que “me sentí bien”.

Solo un día después de ser presentado como nueva incorporación del campeón chileno, el ‘Gato’ vio acción con el elenco de la franja y fue en el claro avance del equipo precordillerano a los cuartos de final de la Copa Chile.

Luego de jugar como defensa central ante los ‘microbuseros’, el ex Independiente de Argentina declaró que "la verdad es que me sentí bien. Si bien llegó el pase rápido y pude jugar, hay cosas que ir mejorando, llevo un solo entrenamiento. Me falta conocer la táctica del entrenador y más a mis compañeros".

Silva, que regularmente actúa como volante de contención, fue utilizado por Quinteros en la última línea. Ante esto, el jugador de 33 años señaló que "puedo jugar en las dos posiciones, pero ahora fue porque me necesitaban ahí. Todos sabemos que mi posición natural es ser volante, pero no me molesta ser central si el equipo lo necesita".

Por otro lado, el oriundo de Quillota valoró el buen presente del elenco de la franja, líder exclusivo del Campeonato Nacional. "El equipo está bastante sólido en el campeonato, a nivel personal acabo de llegar y espero seguir mejorando. No hay que aflojar, estamos bien en ambos frentes y los chicos que juegan menos en el campeonato nacional, hoy demostraron un gran nivel cuando les tocó jugar".

Para finalizar, Silva expresó que “estoy feliz de cómo me ha recibido la gente. Ayer en la presentación sentí el apoyo junto a (Alfonso) Parot y eso da ánimo para seguir luchando".