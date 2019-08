Leandro Benegas a Felipe Flores: "Prefiero el bien de mi equipo que desear mal al rival"

Leandro Benegas, delantero de Universidad de Chile, salió al paso este jueves de las declaraciones de Felipe Flores, ex ariete de Colo Colo y que actualmente milita en Deportes Antofagasta, quien aseguró en la previa al duelo del sábado en el Estadio Nacional que “lo que más quiero es ganarle a la ‘U’ esta final”.

Incluso, el atacante del cuadro ‘Puma’ señaló que “desde niño me enseñaron que no se puede perder cuando se juega contra ellos y menos ahora que este partido es trascendental”. El duelo en Ñuñoa encuentra a los nortinos y a los azules en la parte baja de la tabla, con 14 unidades, aunque la diferencia de goles beneficia a los nortinos y la ‘U’ está en zona de descenso en la decimoquinta plaza.

Frente a los dichos de FF17, Benegas sacó la voz y declaró que "obvio que los delanteros de otros equipos nos quieren anotar y yo a ellos. Ahora, el resto es más personal. Prefiero preocuparme del bienestar de mi equipo que desearle mal al rival".

En cuanto al opaco presente del elenco colegial, en el decimoquinto puesto de la tabla y con la reciente salida de Alfredo Arias, el ex jugador de Unión La Calera y Audax Italiano indicó que "queremos salir de esto luego, al igual que todos. Se dice que a algunos les da lo mismo, y no es así, porque se convive con esto todo el día. Nadie más que nosotros queremos sacar esto adelante, y lo que más queremos es que este sábado demos el primer paso para que lo que estamos viviendo se termine lo antes posible, y volver a lo que acostumbra la ‘U’ de estar peleando cosas importantes".

"Hoy dependemos de nosotros. Si te fijas lo que es la tabla, hay una diferencia de dos o tres partidos para mitad de tabla. Tenemos que pensar en mejorar, esto es partido a partido", complementó.

Respecto a la llegada de Hernán Caputto y la posición que puede tomar en el campo, el delantero de 30 años indicó que "la alternativa mía siempre fue jugar por afuera, pero el puesto por el que llegué aquí fue de centrodelantero. Él (Caputto) en lo que hemos hablado, me ve jugando ahí. Uno a veces está abierto a dar una mano a las necesidades del equipo y dar lo mejor. No me incomoda dar una mano defensiva, siempre estoy dispuesto".