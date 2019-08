Pulgar en su presentación en la Fiorentina: "Jugar con Vidal y Aránguiz me ha hecho mejorar"

El mediocampista nacional Erick Pulgar fue presentado este viernes como nuevo jugador de Fiorentina, cuadro de la Serie A italiana, procedente del Bologna.

Al momento de hablar con los medios, el seleccionado nacional y una de las figuras del combinado en la pasada Copa América de Brasil reveló que David Pizarro fue clave para consolidar su arribo al cuadro violeta.

"Hablé con (David) Pizarro y me ayudó a elegir. El nuevo proyecto y el nuevo presidente me hacen feliz y con ganas de estar acá", expresó el ex Deportes Antofagasta y Universidad Católica.

Recordar que Pizarro defendió con éxito la casaquilla de la ‘Fiore’ del 2012 al 2015.

Por otro lado, Pulgar reconoció que su buen rendimiento en la ‘Roja’ en la pasada Copa América no hubiera sido posible sin tener al lado a los experimentados Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

"Jugar con Vidal y Aránguiz me han permitido mejorar", expresó el volante de 25 años.

Pulgar espera ser protagonista en la Fiorentina y ayudar a mejorar la opaca campaña 2018-2019, donde el elenco de Florencia luchó por escapar del descenso, consiguiendo recién sobre el final el objetivo (finalizó 16°).