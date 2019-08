Ole Gunnar Solskjaer: "Alexis no tiene las puertas cerradas en el United"

09:47 El entrenador del delantero nacional explicó que no ha jugado porque están esperando que esté en perfectas condiciones físicas, no porque esté apartado.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, fue claro en afirmar este viernes que el delantero chileno Alexis Sánchez “no tiene las puertas cerradas” del club y espera que sea un real aporte en la temporada 2019-2020 de la Premier League, torneo que se inicia este fin de semana.

Incluso, el estratega de origen noruego espera que el ‘Niño Maravilla’ sume "algunos goles" en la campaña que se inicia.

"Alexis está de regreso y entrenado bien. Claramente él está cuatro o cinco semanas por detrás de los muchachos y por esa razón no ha jugado, pero él no está apartado, no tiene las puertas cerradas", aclaró el técnico de los ‘Diablos Rojos’.

"Creo que él verá esto como una oportunidad, también, para dejar su huella", complementó Solskjaer en la previa al duelo del domingo con el Chelsea.

Respecto a la posibilidad que Alexis deje el club antes del 31 de agosto, el entrenador del United dijo que "espero que Alexis se quede. Tenemos un delantero allí que creo que podrá marcar algunos goles".

El United y el Chelsea se estrenarán en la Premier el domingo 11 de agosto desde las 11:30 horas, en Old Trafford.