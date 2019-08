[VIDEO] Revelan los fuertes insultos de Jorge Valdivia al árbitro que le valieron la expulsión

El "Mago" sólo duró 24 minutos en cancha ayer en el partido entre Colo Colo y O'Higgins en Rancagua. Jorge Valdivia ingresó desde la banca en el segundo tiempo en la derrota del Cacique y fue expulsado por el árbitro del compromiso, Ángelo Hermosilla.

Pero el volante creativo de los albos vio la tarjeta roja luego de insultar a Hermosilla. Un video del Canal del Fútbol reveló qué fue lo le dijo el jugador del Cacique. De acuerdo al medio, Valdivia dijo "nunca vas a ser FIFA, me cagaste, hijo de puta no me dejas jugar".

El Artículo 63 B del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP dice que "con injuria, grosería o menoscabando la imagen, dignidad o autoridad de alguno de los árbitros, la sanción será de dos a cinco juegos de suspensión".