Árbitro Ángelo Hermosilla detalló el "lenguaje ofensivo" que utilizó contra él Jorge Valdivia

Polémica causó Jorge Valdivia, luego de los insultos que propinó al árbitro Angelo Hermosilla en el enfrentamiento entre Colo Colo y O'Higgins en Rancagua. Según consignó Cooperativa, el juez consignó en detalle en su informe oficial cuáles fueron las ofensas.

“Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona (min.89), mientras el balón se encontraba en juego, el Sr. Valdivia me insulta diciendo 'Cobra una concha de tu madre'. Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído 'Hijo de puta' y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo ' Hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda, me cagaste", describió.

Con este documento el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidirá cuál será la sanción para el jugador.