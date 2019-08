Sepa qué tipo de sostén debe usar de acuerdo a la actividad física que hará

Al practicar ejercicio muchas veces las mujeres nos sentimos incómodas puesto que debemos acomodarnos el sostén a cada rato para que no se corra, para que afirme más y no muestre más de la cuenta. Sin embargo, esto sólo ocurre por una razón: no estamos usando el sujetador indicado.

Así lo confirmó a hoyxhoy la personal trainer de Energy Sport Clubs, Carola Vergara, quien confesó que a lo largo de su vida ha probado muchos sostenes.

“A mi modo de pensar y en mi experiencia, el sostén convencional no es un buen elemento para entrenar. Ni siquiera los sostenes de copa deportivos. Para mí, un buen sujetador para entrenar es uno que tiene buena tensión y cierto nivel de compresión sobre la piel”.

Particularmente para correr o trotar, la recomendación de Vergara es “usar un sostén que no sólo sujete el busto, sino que también la piel, que sufre un rebote muy prolongado en el tiempo, cosa que produce una flacidez. Más allá de que se caiga el busto, la piel también se suelta”, explicó. Entonces, el sostén ideal para el running es uno grueso, compresivo y que corrija la postura por detrás (de esos que por atrás son como una polera musculosa).

El mismo tipo de brasier es bueno para la práctica del kick boxing y el baile, donde también hay mucho rebote.

Para la práctica de disciplinas más suaves, como yoga o pilates, “no es necesario un sostén muy específico”, manifestó la entrenadora. No obstante, como algunas posturas requieren que haya que ponerse de cabeza o en otras posiciones que no son comunes en la vida cotidiana, dijo que “un sostén con mucho escote puede entorpecer un poco. Por eso, lo ideal es usar un sostén deportivo subidito, sin escote”. Esos que llegan casi hasta el cuello están muy de moda, aunque hay que fijarse que también tenga algo para corregir la postura.

Por supuesto, los sostenes deportivos para practicar el ejercicio que sea deben tener breteles más bien gruesos porque los delgados (o con ciertos tipos de broches) pueden producir erosiones en la piel, sobre todo cuando se practican deportes con roce.

De acuerdo a la diseñadora de vestuario de Inacap, Francisca Pinto, los calzones para hacer ejercicio siempre tienen que ser de algodón. “Pueden ser tangas, pantaletas o colaless, pero siempre de algodón para cuidar la salud”, sostuvo.