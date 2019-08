Volante argentino Ricardo Centurión reveló detalles de su discusión con el DT que le costó su salida de Racing

Ricardo Centurión, exjugador de Racing de Avellaneda, club donde militan los chilenos Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena, se refirió a su polémica salida del equipo luego de protagonizar una discusión con el técnico Eduardo Coudet.

Este sábado la Academia enfrenta a River Plate por el campeonato argentino y en el último partido disputado por el torneo entre ambos equipos fue cuando Centurión soprendió a todos al empujar al DT de Racing luego de que Coudet lo llamara para que este ingresara a la cancha. "Ese día Coudet hizo dos cambios en el partido y yo sentía que iba a ser el tercero. Cuando voy con la mejor, me dice: '¿Qué estás cagado?'. No me lo preguntó bien, no me lo dijo en buen tono. Yo no le quise meter leña al fuego. Siguió con gestos. Ahí es cuando aparece Leo Sigali (jugador de Racing), que le dice que parara un poco. Seguía insultándome y diciéndome cosas. Por eso, lo empujo", comenzó relatando el jugador en entrevista con Fox Sports. "Cuando da la charla en el entretiempo, yo no lo miraba. Estaba con cara de 'ojete'. Yo no lo disimulaba. Tendría que haber hecho otra cosa", agregó.

El volante también explicó lo que pasó finalizado el partido y asegura que el DT nunca habló con él. "La mejor decisión que tomó él fue no cruzarme (en los vestuarios). Ya entrando, les dijo a los dirigentes 'es él o yo, sino en conferencia yo me voy'. No me dejó una opción para que me quedara en el plantel. Pero no me lo dijo a mi, se lo dijo a (Diego) Milito a las doce de la noche", sostuvo.