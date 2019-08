Cristiano Ronaldo reveló su principal diferencia con Lionel Messi

Siempre en el fútbol existe una "rivalidad" entre los jugadores más exitosos del último tiempo. Estos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los astros mundiales en el deporte y el portugués se refirió precisamente a esta competencia, especificando una diferencia importante entre los dos: la Champions League.

"La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League. He sido el máximo goleador de la competición seis veces seguidas", dijo el jugador de la Juventus en conversación a una serie documental de la plataforma online DAZN.

"Es un jugador excelente que será recordado no sólo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, años tras año, como yo", agregó el portugués.

Ronaldo confesó sus objetivos, los propósitos por los que trabaja día a día en sus equipos. "Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales", dijo. "Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es sólo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más", cerró el capitán de su país.