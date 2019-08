Camilo Moya, volante de Universidad de Chile: "Primero quiero hacerme un nombre en la U"

El volante de Universidad de Chile, Camilo Moya se mostró confiado. El juvenil azul fue titular y fue uno de los puntos altos en el agónico triunfo ante Deportes Antofagasta la fecha pasada en el Estadio Nacional.

"Feliz por la oportunidad que se me está dando. Uno se prepara para cuando te llega. Me pilló bien parado y hay que seguir entrenando de la misma manera para seguir ratificando lo que vengo haciendo", comenzó diciendo Moya, quien se prepara para el partido del domingo a las 12:30 horas ante Unión La Calera.

Consultado por las declaraciones hechas hace algunas semanas por Rodrigo Goldberg, directivo de Azul Azul, quien criticó que los juveniles actuales piensan primero en jugar en Europa que en la U, Moya fue claro: "Primero quiero hacerme un nombre en la U. Que sepan que jugué acá y después pensar en grande", sostuvo.

Por el trabajo de Hernán Caputto en la banca de Universidad de Chile, el volante dijo que no nota muchos cambios. "Siento que no ha cambiado mucho el equipo. Como veníamos partidos atrás no se nos dieron resultados pero siempre nos mantuvimos fuertes de mentes todos. El equipo siempre estuvo unido", declaró. ¿Y la continuidad del técnico? "Me parece un buen entrenador pero eso lo ve la dirigencia. Con cada técnico nos hemos mostrado bien. Con el DT que esté nos vamos a entregar de la mejor manera. Lo tuve en las divisiones menores de la Selección Chilena", dijo.

Sobre el partido ante el conjunto cementero, el joven volante dijo que "se viene bueno. Todos sabemos lo que juega Calera. Es un equipo que intenta jugar mucho. Tiene un buen técnico. El triunfo nos vuelve más fuerte y vamos a ir por los tres puntos allá", advirtió.

Ante la inminente llegada de Leonardo Fernández, volante uruguayo de 20 años a la institución, el ex San Luis de Quillota dijo que será bienvenido de la mejor forma y que no le quitará un espacio a otro canterano azul. "Siento que no bloquea a nadie porque uno va entrenando y haciendo las cosas bien, después de eso se van dando las oportunidades. Bienvenido sea el que llegue", cerró.