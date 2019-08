Ángelo Henríquez: "Quiero ayudar a la U en el mal momento, dentro y fuera de la cancha"

Universidad de Chile tuvo un respiro. El triunfo frente a Antofagasta sacó a los azules de la zona de descenso de la mano de Hernán Caputto, quien asumió como interino y se ganó, al menos una semana más, al mando del primer equipo.

Sobre este momento que está viviendo el elenco laico, Angelo Henríquez aseguró que están muy unidos buscando salir del mal momento. "Esperemos que nos sirva para tomar un poco más de confianza para el siguiente partido", dijo.

Además, señaló que deben seguir enfocados, tal como lo hicieron la semana pasada para seguir sumando de a tres. "Se trabaja de manera muy intensa, muy ordenada, hay buena onda, el grupo está bien, está fuerte, unido y hay que seguir concentrados de la misma manera que lo hicimos la semana pasada para ganar el partido", indicó.

El delantero de la U tuvo la opción de dejar el equipo en el receso, sin embargo, no quiso partir y afirmó que está trabajando para convencer al entrenador y ganarse un puesto en la oncena titular. "Siempre he estado con la misma mentalidad, no estaba jugando mucho, pero siempre trabajaba para jugar el fin de semana y ahora no será diferente, lo haré igual, tratando de convencer al entrenador para jugar", sostuvo.

Luego, profundizó y explicó que tiene una motivación especial, por el mal momento futbolístico que vive el club que lo formó. "Tengo el contrato acá y me siento bien, el club tiene todos los materiales para trabajar de la mejor manera y solamente hay que pelear el puesto. Tengo ganas de ayudar a la U en el mal momento, dentro y fuera de la cancha", continuó.

"No sentía que era el momento de irme. Me quedo acá trabajando de mejor manera que lo estaba haciendo antes", agregó.