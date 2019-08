Mario Salas dejó abierta la posibilidad de sumar un refuerzo y defendió al Mago

Colo Colo quiere sumar un nuevo refuerzo. Después de que habían asegurado que el plantel estaba cerrado, ahora el mismo Mario Salas afirmó que están mirando a otros mediocampistas que se sumarían al arribo de Iván Rossi. "Siempre está la posibilidad, y sobre todo en esta situación que no está cerrado el libro de pases y con algunos imponderables que nos han pasado, porque los escenarios han cambiado", dijo el entrenador de Colo Colo en conferencia de prensa.

Luego, explicó por qué cambiaron de opinión respecto a número de integrantes del plantel. "En un momento pensamos que lo de Carlos (Carmona) era definitivo en esa posición y se lesiona y abre la posibilidad de traer a Iván. Ahora el libro de pases está abierto y no nos cerramos a que pueda venir alguien", agregó.

Como aseguró que es una alternativa, le consultaron directo por lo jugadores que estarían en la carpeta de Marcelo Espina. Específicamente por Bryan Rabello o Leonardo Valencia y estipuló que "a Bryan lo conozco muy bien, lo último que supe fue hace cinco años, pero hemos visto videos actuales de él y de Valencia también, igualmente de otros jugadores, pero en general están dentro de lo que posiblemente podría ser, nada más que eso".

En lo referido a Iván Rossi y su opción de jugar ante Unión Española apuntó a que "recién hoy fue su primer entrenamiento. Lleva unos dos meses sin fútbol competitivo, lo estamos evaluando, la decisión la voy a tomar mañana (jueves) antes de la citación".

También aprovechó la conferencia de prensa para defender a Jorge Valdivia, quien fue amonestado con 4 partidos por los insultos al árbitro Ángelo Hermosilla, en el partido ante O’Higgins de Rancagua. “A mí me encanta, yo hago todo lo que sea por tener a Jorge Valdivia en condiciones”, dijo el Comandante. “No tenerlo no me gustaría, siempre me gustaría que estuviera”, agregó.

Según dijo el DT, el volante de los albos “está muy sentido y apesadumbrado por lo que pasó. Conversó con nosotros y aceptadas las disculpas. Ha hecho más cosas positivas que negativas”. Es más, señaló que a Colo Colo “no se le mide con la misma rigurosidad” que al resto de los equipos. Por lo mismo, indicó que quieren “apelar” a la determinación tomada por el Tribunal de Disciplina. El estratega de los albos espera que el arrepentimiento del Mago sea un atenuante en el castigo que recibió.