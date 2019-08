Hernán Caputto: "Es un sueño dirigir a la 'U' y me siento capaz para estar acá"

14:56 El antecesor a Caputto, Alfredo Arias, solo había logrado una victoria en cinco meses por el torneo, mientras que el ex seleccionador nacional Sub 17 debutó y de inmediato consiguió una victoria por el certamen que lidera Universidad Católica.

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró este miércoles estar capacitado para seguir al frente del primer equipo azul, más aún luego del exitoso debut con triunfo por 1-0 sobre Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional.

Respecto a sus sensaciones luego de vivir el primer partido oficial como técnico de la ‘U’, el otrora arquero declaró en diálogo con Fox Sports Chile que "es un sueño, es una gran posibilidad y así lo estoy viviendo. Me siento capaz para estar acá, y creo que el tiempo me ha dado la templanza para manejarlo. Me apoyo en los jugadores para sacarles el máximo rendimiento".

"A ellos les dije principalmente que estén tranquilos, que jueguen, que demuestren la capacidad que tienen. Siempre lo he pensado: acá lo más importante son los jugadores, y lo demostraron con Antofagasta, donde se esforzaron al máximo", agregó.

Además, el argentino nacionalizado chileno tuvo positivos conceptos para la hinchada de la ‘U’ y afirmó que siempre estará disponible para ayudar al elenco colegial.

"La hinchada de la ‘U’ siempre ha sido igual. Pasa a ser el número 12 y cuando se le necesita, aparece", dijo en relación a la afición azul.

En cuanto a sus sentimientos por el club, el oriundo de Buenos Aires indicó que “si a mí la ‘U’ me necesita, voy a estar, porque le tengo un cariño inmenso. Ya estuve cuatro años como jugador y fui campeón".

Para finalizar, Caputto indicó que Arturo Salah y Hugo Tocalli fueron los técnicos que lo formaron. “Son los dos entrenadores que me marcaron en mi carrera y me dieron herramientas tanto para el fútbol joven como profesional”, sentenció.