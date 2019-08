Seleccionada de Vóleibol se cuadró con hermana que optó por defender a Perú: “Mayte quiere mucho a Chile, pero Chile no la quiso”

Paulina Salinas Límaco, seleccionada de Vóleibol, quien defendió a Chile en los pasados juegos Panamericanos de Lima, defendió la decisión de su hermana Mayte, una de las promesas del Team Chile en los clavados, quien decidió defender a Perú, a causa de los problemas con la Federación de Deportes Náuticos.

En dichos a La Cuarta , Paulina Salinas dijo que. La única manera era irse, porque acá no hay cultura deportiva, a los dirigentes los mueve la plata”.

“Mayte quiere mucho a Chile, pero Chile no la quiso, va a ser buena. Acuérdense de mi”, dijo la vóleibolista.

En conversación con el mismo medio, su hermana Mayte, quien pudo competir por Perú debido a que su madre es limeña, también profundizó en su determinación. “No fue una decisión fácil, pero sufrí muchísimo por los problemas administrativos. Estaba desmotivada, lloré mucho, la Federación no me entregó su apoyo, me negaron viajes, no me inscribían en los campeonatos”.