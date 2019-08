Colo Colo y Unión Española abren una nueva fecha del campeonato nacional

El partido entre Colo Colo y Unión Española, desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental, dará en la presente jornada el vamos a la disputa de la decimoctava fecha del Campeonato Nacional 2019, certamen que encabeza Universidad Católica con 39 puntos.

Un atractivo choque se verá en Macul entre el segundo (29 unidades) y quinto posicionado (26) de la tabla. Mientras los albos buscarán dejar atrás dos derrotas en línea, ante Curicó Unido y O’Higgins, los hispanos’ van por su primer triunfo en la segunda rueda tras sumar dos derrotas y un empate en las últimas presentaciones.

Por su parte, el puntero Universidad Católica saldrá a la cancha en la tarde del sábado para enfrentar en San Carlos de Apoquindo a Everton, cuadro que viene de superar a Unión Española en el Sausalito.

En tanto, la ‘U’ espera mantenerse fuera de la zona de descenso y lograr su segunda victoria seguida en su difícil visita este domingo a Unión La Calera, equipo que lucha por superar al ‘Cacique’ del segundo lugar de la clasificación.

Colo Colo vs. Unión Española, 19:30 horas. Estadio Monumental.

O’Higgins vs. Deportes Iquique, 12:30 horas. Estadio El Teniente.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido, 15:00 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Universidad Católica vs. Everton, 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Universidad de Concepción vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio ‘Ester Roa’.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 12:30 horas. Estadio ‘Nicolás Chahuán’.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.

Audax Italiano vs. Palestino, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.