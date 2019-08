Lucas Aveldaño: "El primer semestre nos está pasando factura"

Lucas Aveldaño, defensor argentino de Universidad de Chile, entregó un breve balance de lo que ha sido el presente año para el cuadro azul, que lucha por escapar de los últimos lugares del Campeonato Nacional.

Con el triunfo el pasado fin de semana sobre Deportes Antofagasta, por 1-0 en el Estadio Nacional, el cuadro azul dejó la zona de descenso a la Primera B. Ahora, con Hernán Caputto en el banco, la ‘U’ espera firmar una racha ganadora que le permita seguir avanzando en la tabla.

Consultado por lo que ha sido el 2019 para el elenco colegial, el ex jugador de Racing Club declaró en diálogo con La Tercera que "el arranque no fue el deseado y hoy nos marca. El primer semestre nos está pasando factura porque hace 10 partidos que no perdemos. Quedar fuera de la Copa Libertadores fue un golpe muy duro".

"Lo reciente es mucho mejor que el primer semestre. Es una realidad que aún estamos abajo, pero tenemos un grupo que es muy fuerte, que nunca dejó de creer", agregó.

El zaguero que llegó en enero de este año al CDA aseguró además que las relaciones entre la plantilla son las mejores y que el ambiente de trabajo es grato, más aún tras volver a los triunfos en el torneo.

"Los entrenamientos son muy buenos. El estrés haría normal los roces y acá no ha pasado nunca. Cuando ves eso, sabes que vas a salir adelante", apuntó.

Por la 18ª fecha del Campeonato Nacional, la ‘U’ visitará a las 12:30 horas de este domingo 18 de agosto a Unión La Calera, en partido a disputarse en el Estadio ‘Nicolás Chahuán’.