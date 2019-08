La U oficializó el fichaje del uruguayo Leonardo Fernández: "Vengo a disfrutar y no lo tomo como una presión"

La Universidad de Chile oficializó este viernes el fichaje del volante argentino Leonardo Fernández, quien arriba a los azules proveniente del club Fénix de su país.

En conferencia de prensa esta mañana, el entrenador de los azules, Hernán Caputto dijo sobre el jugador que “me tocó enfrentarlo, participaba en la Sub 17 en Uruguay. Lo conozco, es un jugador que lanza muy bien, directo”.

Fernández durante su presentación, en tanto, dijo que “venir a la ‘U’ es algo lindo. Vengo a disfrutar y no lo tomo como una presión. Yo no soy el salvador de nada, y quiero aportar a todos”



"La ‘U’ es un equipo grande, es motivante venir acá. Venir a la ‘U’ siempre es una motivación. Es como ir a Peñarol o a cualquier equipo grande, independiente del momento que está pasando”, complementó.



Respecto al delicado presente de su nueva escuadra, luchando por salir de los últimos lugares de la tabla, el jugador de 20 años indicó que "me ha tocado estar en esta situación y solo vengo a ser un aporte para esta institución”



“A la ‘U’ le queda mucho tiempo para mejorar y subir en la tabla. Quiero tratar de ayudar para levantar y terminar lo más alto posible", añadió el centrocampista que utilizará la casaquilla número 22.



Para terminar, el formado en Fénix de Uruguay señaló que “mi idea es aportar al equipo. Estoy acostumbrado a jugar detrás de los delanteros, pero no tengo problemas en jugar por alguna de las bandas si el técnico lo necesita”.



El jugador fue una de las figuras de la selección uruguaya en los pasados Juegos Panamericanos de Lima y tras dicha competencia, viajó a Santiago para sumarse a los trabajos del conjunto estudiantil.

En los pasados Panamericanos, el jugador de solo 20 años disputó un total de cinco partidos y marcó cuatro goles. En su última campaña con Fénix marcó 11 goles en 13 encuentros.