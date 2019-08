En Italia afirman que Inter de Milán llegó a un acuerdo con Alexis Sánchez

09:27 Los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford no pondrían obstáculos a este acuerdo.

El delantero chileno Alexis Sánchez quedó a las puertas de convertirse en el nuevo refuerzo del Inter de Milán, elenco de la Serie A italiana, luego que el cuadro ‘neroazzurri’ y el representante del jugador llegaran a un acuerdo para su fichaje.

De acuerdo a la edición italiana de Sky Sports, el cuadro lombardo y Fernando Felicevich ya llegaron a un arreglo para que el ‘Niño Maravilla’ se sume a la tienda del ‘Giuseppe Meazza’ y solo falta el visto bueno del Manchester United.

Los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford no pondrían obstáculos a este acuerdo entre Inter y Alexis, ya que el popular equipo inglés busca la salida del chileno al no estar en los planes de Ole Gunnar Solksjaer y para evitar costear su alto salario.

Sánchez llegaría al elenco donde jugaron Iván Zamorano, David Pizarro, Luis Jiménez y Gary Medel en calidad de préstamo con opción de compra, ya que el equipo del Calcio no está en condiciones de pagar la cláusula de rescisión del tocopillano.

De concretarse su arribo al Inter, el ariete de 30 años regresará al fútbol de la península tras defender al Udinese entre 2007 y 2011. Además vestirá la octava casaquilla en su carrera y la sexta en el exterior, tras River Plate, el elenco de Friuli, FC Barcelona, Arsenal y el United.