Andrónico Luksic se mete la mano al bolsillo por la seleccionada de handball

Sofía Rojas Mangini fue pre seleccionada en las categorías Sub 19 y Sub 21 de balonmano tradicional, para participar de la concentración. Sin embargo, tenía que trasladarse de Iquique a Santiago y no contaba con la plata para hacerlo. Entonces, salió con un tarro a pedir a los automovilistas.

La fotografía que grafica la situación de la deportista conmovió al empresario Andrónico Luksic y a través de su cuenta de Twitter le ofreció su ayuda. “Si Sofía Rojas aún necesita ayuda, que cuente conmigo. Le agradezco a quien tenga su contacto que me lo pueda dar”, escribió.