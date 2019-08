[VIDEO] Juan Manuel Insaurralde se disculpó con funcionario al que insultó

Polémica generaron los insultos de Juan Manuel Insaurralde a Sergio Salinas, un canchero de los albos conocido como "Zorrito", por no haber regado el terreno del Monumental en el partido ante Unión Española del viernes. “Mojá la cancha conchadetrumadre”, le gritó. El funcionario de Colo Colo sólo obedeció y abrió las llaves para humedecer el césped.

Esa salida de madre le costaron críticas al zaguero y tuvo que salir explicar la situación. “Quiero pedirle disculpas a “Zorrito”, lo acontecido el viernes de mi parte no estuvo bien. Ya le había pedido disculpas, pero ahora las hago públicas. A él a su familia a sus seres queridos, porque estuvo demás esa puteada. Quiero que me sepan entender, es difícil explicar esto, pero en el partido uno está a mil pulsaciones, está concentrado y básicamente no mides las palabras. Pensando en frío y con toda la repercusión que tuvo no estuvo bien. Pero bueno, el que no está dentro de la cancha no sabe lo que se siente, viviendo el partido con la concentración al máximo y más con el carácter que tengo yo. Eso me juega muchas veces en contra”, dijo en la sala de prensa, para un video que fue publicado por el club.

Luego, indicó que lamenta el trato que ha recibido a raíz de esta situación. “Pedir disculpas también para minimizar la situación. Ya se juzga otra vez a mi persona, que soy una mala persona. Le pueden preguntar al “Zorro” o a cualquier otro trabajador del club que a nadie le falto el respeto, porque todos somos seres humanos yo no me creo quién. Los que me conocen saben cómo soy. Me da bronca tener que salir y explicar esto, porque saben la clase de persona que soy, aunque llevo poco tiempo en el club”, agregó.

Una vez que terminó su declaración le habló directamente al funcionario que estaba a su lado: “Zorro, pedirte de nuevo disculpas. Esto es algo que la gente lo ve mal, pero vos sabés que no tengo nada en contra tuyo. Como con todos los trabajadores del club, los admiro y los respeto. A veces nos equivocamos y está bueno reconocer cuando uno hace mal las cosas y eso habla bien de cada uno”, indicó.

Estás disculpas fueron aceptadas por Salinas: “Nos conocemos hace un par de año, el fútbol tiene estas cosas, por supuesto que voy a aceptar las disculpas. Estás creciendo. Nada más”.