Primera chilena en firmar por la WWE: "Quiero hacer historia en el mundo de la lucha libre (...) no cualquiera llega a donde estoy"

Catalina García (19) es la primera chilena en firmar con la empresa más grande de lucha libre en el mundo: la WWE. La joven nacida en Santiago tuvo un difícil comienzo en los rings. Aguantó comentarios machistas, sufrió una grave lesión con apenas 15 años que la dejó sin mover las piernas por un tiempo y creó una luchadora que busca dejar de lado todos los estereotipos "sexys" de la mujer arriba de un cuadrilátero: "Jessy, la Diva del Ring".

"Estaba cocinando junto a mi papá cuando recibí un correo de la WWE. Decía que querían contactarse conmigo y comenzar el proceso de contratación", dijo a hoyxhoy desde Estados Unidos. Le fue difícil de creerlo. Sólo cuando aterrizó en Florida se dio cuenta de que lo que le estaba pasando era real.

"Estaba ya contratada en la mejor empresa de lucha libre", agregó emocionada.

La luchadora fue parte del tryout que la empresa realizó el año pasado en Chile, evento que reunió a 40 deportistas de todo Latinoamérica para que entrenaran con la WWE. Luego de su confirmación, entrenó en el Perfomance Center, centro de rendimiento de los atletas, y se encontró con Triple H. "No sabía qué hacer cuando conocí a Triple H, me saludó y yo estaba impresionada. No lo creía, es igual al que se ve en la TV, y me doy vuelta para ver otra cosa y aparece Shawn Michaels. El equipo DX frente a mí", dijo.

"Quiero hacer historia en el mundo de la lucha libre. Demostrar que la lucha libre chilena es buena y que Latinoamérica tiene buenos atletas. Quiero que lleguen más latinos a la WWE", agregó segura la deportista. "No cualquiera llega a la WWE", remató.

García, antes de ser "Jessy", veía lucha libre junto a su padre por TV. No le gustaba mucho, sólo lo hacía para acompañar a su papá. Ella era porrista, estaba lejano al mundo de la lucha. "Un día vi a Trish Stratus (exluchadora de la WWE). Rubia con ropa rosa. Era una Barbie. Vi más luchas de ella y comenzó a gustarme lo que hacía. Desde ahí le dije a mi familia que me quería dedicar a esto", confesó.

Con tan sólo 13 años, Catalina ya era una luchadora, pero no fue nada fácil. "Me decían puros comentarios machistas. 'No tendrás nunca una pareja', 'tendrás cuerpo de hombre', ufff... tantas cosas . Y en el colegio me miraban como la niña rara. Con el tiempo comprendí que siempre habrá gente que encuentra todo malo y critica por todo", sostuvo.

A los 15 años, mientras luchaba, cayó de la tercera cuerda del ring y vivió uno de los sustos más grandes en su corta carrera. "Mis piernas cayeron sobre mí, no me podía mover, no sentía mis piernas, no podía caminar. Estuve asustada un mes sin moverme, me dijeron que se acabó todo para mí. Fue horrible", dijo. "Uno se sube al ring y nunca sabe qué puede pasar. Muchas veces me tocó ver gente saliendo con huesos rotos, ligamentos cortados, clavículas fuera de su lugar y noqueados (...) Siempre cuando me subo al ring me da miedo. Uno nunca sabe qué puede pasar. Puedo caer de cabeza y ya está... es muy complejo, y atreverse a hacerlo es de valientes", agregó.

Cuando se le pregunta por el nombre de "Jessy", Catalina no tiene respuesta. "Nunca supe por qué. ja,ja, ja. Fue una vez y quedé así", dijo. Pero sí tiene claro el uso del término "diva" en su nombre. "Hubo un tiempo que a las luchadoras sólo se les hacía subir al ring para calentar al público. Las utilizaban como modelos sexys que posaban en ropa interior. Eran las divas y a todas les molestaba esa razón. Por eso dije 'quiero ser la diva de la lucha'. Me visto bonito, elegante, con glamour, pero también lucho bien y pego fuerte. No seré una modelito", aclaró.

En Chile, "Jessy" luchó en la empresa nacional llamada "5 Luchas Clandestino". Uno de sus compañeros, "Límite", analizó el arribo de la chilena a la firma. "Es como si te contratara el Real Madrid. No son nada más que buenas noticias. Además, significa que la WWE está mirando a Chile como una plaza para expandir su producto", dijo.

"Hace años que era uno de los nombres más pronunciados dentro de la lucha libre femenina a nivel nacional. Estoy seguro que lo va a ser en el corto plazo a nivel mundial", auguró.