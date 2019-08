Martín Lasarte no aceptaría un contrato "interino" en la Universidad de Chile

12:14 "Tengo claro que yo no aceptaría un interinato de aquí a diciembre. Habría que analizar el escenario, pero en un grande uno piensa y evaluaría un proyecto a largo plazo", agregó.

El nombre de Martín Lasarte aparece de tanto en tanto en los pasillos del CDA de la Universidad de Chile después de que se confirmara el sorpresivo despido del técnico uruguayo del Al-Ahly de Egipto.

Y el propio estratega charrúa, quien ya dirigió y fue campeón con los azules, dijo no ver con malos ojos un retorno a la banca de los estudiantiles, aunque siempre cuando se trate de un proyecto a largo plazo.

"Ni hablar de la U, conozco a su gente y sé lo que significa ese club. Nadie me ha llamado ahora ni antes, que quede claro, pero si uno recibe el llamado habría que escuchar lo que plantean", reconoció "Machete" en conversación con el diario El Mercurio.

"Tengo claro que yo no aceptaría un interinato de aquí a diciembre. Habría que analizar el escenario, pero en un grande uno piensa y evaluaría un proyecto a largo plazo", añadió.

Además, agregó:; "Sé que (Hernán) Caputto está al mando y no creo que a mí o a otro entrenador le vayan a ofrecer el banco por cuatro meses. Siento que la U debería salir de la situación en que está, hay potencial y jugadores".

Por último, sobre su salida del Al-Ahly de Egipto, Lasarte sostuvo: "Nos pilló de sorpresa, no lo esperábamos. Perdimos un partido por la Copa Egipto este fin de semana y nos comunicaron que no seguíamos. Es raro todo esto, debe haber pasado algo que no sabemos".