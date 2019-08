Municipalidad de La Cisterna rechazó que se juegue el duelo entre Palestino y Colo Colo

El partido de Palestino con Colo Colo quedó en suspenso después de que el consejo municipal de la comuna votara en contra de la realización del encuentro, medida comandada por el alcalde Santiago Rebolledo.

“Mi primer deber es defender a los vecinos de mi comuna de la violencia de las barras bravas, poco y nada se ha hecho en los últimos 20 años. Como nos opusimos a que se jugara con la U, con Colo Colo entenderán que son las mismas barras bravas”, comentó durante la sesión del consejo.

Rebolledo indicó que se contactó con Carabineros y con la intendenta Karla Rubilar para evitar que se juegue en el recinto municipal. “Le entregué un documento y pedí que no lo autorizara, el estadio no está preparado a nivel de logística para recibir a más de 5 mil personas, el estadio no está en condiciones”.

Además, criticó a la dirigencia de Palestino. Les pidió no ser “irresponsables” por la decisión de recibir a Colo Colo, y dijo sentirse “engañado” por la directiva, ya que “vienen prometiendo un estadio hace más de 10 años”.