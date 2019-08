Alfonso Parot y la previa al clásico universitario: "Es raro ver a un equipo que denominan grande pelear abajo"

El defensa de Universidad Católica, Alfonso Parot, convesó con los medios antes del clásico universitario que se jugará este domingo en el estadio Nacional.

Tras ser consultado por el momento en que se encuentra Universidad de Chile, el "Poncho" aseveró que "es raro ver a un equipo que denominan grande pelear abajo, un equipo con recursos para reforzarse de gran manera en un campeonato largo, para mí es extraño, pero estoy enfocado en nosotros, en hacer un buen partido, mantener la distancia y a no confiarse".

"Son dos realidades distintas que viven los equipos, pero eso no quita que entremos más relajados porque tenemos un pequeño margen", añadió el jugador.

Además, manifestó su opinión sobre los comentarios qe lo tildan de un "jugador sucio" donde expresó que "tengo que demostrarlo en la cancha y en este tipo de cosas, no generar polémicas innecesarias. Por eso dije que me molestaba que me siguieran tildando de mala leche por dos fouls que hice contra Everton. Ahora me siento más maduro y más tranquilo".