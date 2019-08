[FOTOS] Universidad de Chile por ataque a gerente: “Rechazamos categóricamente esta acción delictual”

La noche del martes, el gerente de Azul Azul, Felipe de Pablo fue atacado por un grupo de personas, cuando visitaba la casa de sus padres en Puente Alto. Al menos, 15 personas llegaron hasta la residencia y le lanzaron piedras a la casa, al auto y también a dejaron una corona de flores con unas tarjetas que decían: “Los de abajo”.

“Lamentamos y rechazamos categóricamente esta acción delictual que pretende amedrentar e infundir miedo. Por este motivo, además de solidarizar con Felipe De Pablo y su familia, hemos decidido presentar acciones legales contra quienes resulten responsables de estos cobardes ataques para que respondan ante la Justicia”, afirmaron desde Azul Azul a través de un comunicado.

También destacaron que se trataría de un pequeño grupo y no que no necesariamente representaría a toda la fanaticada azul. “Entendemos que estas acciones no representan el actuar y espíritu de los miles de hinchas (…) Enfáticamente dejamos claro que como Club no avalaremos a grupos minoritarios que, a través de la violencia, quieran imponerse y se sientan más importantes que la institución”, agrega el escrito.

El principal afectado indicó por este condenable hecho que "revientan con piedras los ventanales de la casa, salimos y nos percatamos de que unas seis personas iban corriendo con unas capuchas, gritando 'te vamos a matar, te vamos a matar', y arrancaron en dos autos".

"Mi auto estaba reventado a piedrazos y había una corona de flores, con una tarjetas donde decía que era la barra de Los de Abajo", relató.

Por último, en Azul Azul invitaron a las autoridades para trabajar en conjunto contra este tipo de actos: “Hacemos un llamado a las autoridades y al entorno del fútbol a continuar condenando estos hechos delictivos, como también a trabajar en conjunto para erradicar la violencia y lograr que este deporte siga siendo una fiesta familiar”.