Lukaku dijo que junto a Alexis y Pogba fueron los más atacados en el United

El belga Romelu Lukaku, hoy delantero del Inter de Milán, fue crítico este miércoles con el Manchester United debido a las constantes críticas que recibía junto al chileno Alexis Sánchez y el francés Paul Pogba.

Además, el ariete lanzó sus dardos a la directiva de los ‘Diablos Rojos’ por no recibir el apoyo cuando se habló de su posible partida del popular club inglés.

Lukaku apuntó de entrada que siempre fue responsabilizado, junto al ‘Niño Maravilla’ y a Pogba, por el mal momento del United durante la pasada temporada.

“Necesitaban encontrar a alguien. Era Pogba, era yo o Alexis. Siempre fuimos nosotros tres, todo el tiempo. Se obtuvieron malos resultados, pero sólo nos culpaban a nosotros”, expresó en diálogo con el Daily Mirror.

“Ellos tenían que encontrar a alguien para culpar. Yo levanté mi mano, pero no creo que fui el único que jugó mal. Muchos lo hicieron, pero si quieren culparme a mí, que hagan lo que quieran”, complementó.

Además, el atacante belga afirmó no sentir la protección del club que hoy entrena Ole Gunnar Solskjaer cuando aparecieron los rumores acerca de su futuro durante el mercado de pases.

“Se dijeron muchas cosas. No me sentí protegido. Hubo muchos rumores de que iba a una parte o que no me querían y nadie los quiso silenciar”, sentenció.