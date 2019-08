Rodrigo Goldberg y el proceso de Arias: "El gran pecado de Alfredo fue insistir con un sistema"

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, fue invitado al programa de CDF, "Todos somos técnicos" donde analizó el proceso de Alfredo Arias como DT del equipo Azul.

"El gran pecado de Alfredo en su minuto fue insistir con un sistema para la cual no tenía la estructura de plantel".

De hecho, el ex jugador recordó el proceso de Kudelka que no comenzó de buena forma porque se dió cuenta de que no tenía las herramientas y cambio su forma de jugar donde casi peleo el campeonato.

Al comprar ambas campañas, Polaco expresó que "a mi sinceramente me gustaba esta propuesta, pero claramente el discurso no llegó o no convenció al plantel para que jugara de esa manera, y al final los resultados que pudieron haber sido mejores en algunos casos, pero tambien hay muchos resultaod que pudimos haber perdido".

Al final del día cuando te das cuenta que hay un desgaste, una desconexión entre lo que quiere uno y puede, ahí te das cuenta que hay que tomar una desición", finalizó Goldberg.