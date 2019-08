Rueda relató cuál fue su estrategia para tener a Alexis en la Copa América

Reinaldo Rueda realizó una charla en la Universidad Autónoma de Temuco y momento en el que se refirió a Alexis Sánchez y a su desempeño en la Copa América. "Con Alexis se dieron varias situaciones. Tuvo un semestre donde tuvo muchas dificultades para consolidarse en el Manchester (United). Incluso en la primera convocatoria en marzo de 2018 estaba recién llegado y después no ha sido lo mejor en su club... Antes de la Copa América llegó a la selección con un esguince, después tuvo otra complicación y estaba en duda que jugara", comentó Rueda.

Fue ahí cuando explicó que un regaloneo le sirvió para enfrentar de mejor forma al torneo. "Llegó acá, y como dicen los chefs, con cariño y amor las cosas quedan mejor. Entonces el sentimiento de los profesionales de la selección no es el mismo, por muy capaces que sean, que el de Europa ¿Y qué pasa acá en la selección con él? Esa parte afectiva juega un papel fundamental, y ese 'regaloneo', como dicen ustedes los chilenos, sirvió para que llegara a la Copa América pese a los riesgos que tomamos", añadió.

También volvió a destacar que la generación Dorada tiene un cultara arraigada que viene desde sus inicios como equipo. "La gran bondad de Chile, más allá de esta generación, es la cultura de entrenamiento desde que estaba el profesor (José) Sulantay en 2005, y que luego recibió el profesor (Marcelo) Bielsa. Se generó un equipo de mucha competitividad, de mucha mística, donde se exigen entre ellos y eso hay que tratar de conversar, de transmitir, y que las nuevas generaciones se contagien con ese respeto por la camiseta", agregó.

Por último, sin profundizar afirmó que las decisiones de nominar ciertos jugadores por sobre otros ha sido algo planificado. "Por encima de la colectividad del grupo, no hay nada, entonces hay que cuidar la cohesión del equipo y por ahí pasan todas las decisiones. De por qué no convoco a Marcelo Díaz, de por qué no convoco a Claudio Bravo, de por qué no está éste o el otro, de por qué traje a éste. Todo es pensando en proyección a mediano plazo. Buscando esas alternativas, trato de hablar individualmente con ellos, sobre lo que quiero para la selección", cerró.