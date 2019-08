Mario Salas a alcalde de La Cisterna: "Nunca es bueno estigmatizar"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, lamentó este jueves las declaraciones del alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quien a la hora de manifestar su rechazo a la disputa del duelo entre Palestino y el ‘Cacique’ en su comuna señaló que “acá no recibimos a la Garra Blanca ni a delincuentes".

Finalmente, el jefe comunal sufrió un duro revés en la presente jornada con la autorización de la Intendencia Metropolitana a la disputa del encuentro en el Estadio Municipal de La Cisterna, este sábado a las 15:30 horas.

En rueda de prensa en el Monumental, el ‘Comandante’ declaró que "nunca es bueno estigmatizar sobre un grupo de personas. La barra de Colo Colo, sobre todo con la ley de violencia, nos invita a creer que no es así. Conozco a mucha gente de la barra que no es delincuente. No tiene validez lo que dijo el alcalde".

"Me gusta la idea de respetar la localía, me gusta ese concepto, porque en otros años hemos visto a equipos jugando de local ante la ‘U’ en el Estadio Nacional", complementó.

Por otro lado, el estratega del cuadro albo tuvo positivos conceptos para su próximo rival, que dirige Ivo Basay y que se ubica en la cuarta posición con 27 puntos, a cinco de Colo Colo.

"Una de las características de Palestino es la amplitud que le dan los laterales, pero más allá de eso, Palestino es un equipo que ataca muy bien, de mucho volumen, no solo rompiendo por fuera, sino que también por el centro con jugadores de mucha calidad técnica y creatividad, lo que se suma a dos delanteros muy fuertes. En su globalidad es un equipo muy difícil de neutralizar", apuntó.