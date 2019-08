Barcelona rechazó oferta del Inter por el préstamo de Arturo Vidal

Arturo Vidal seguiría en España. El Barcelona rechazó finalmente una oferta formal del Inter de Milán por el préstamo del volante chileno Arturo Vidal, quien no tiene asegurado un puesto de titular en el mediocampo del cuadro catalán para la temporada 2019-2020.

El equipo italiano desea un préstamo por el bicampeón de América con la ‘Roja’, jugador que fue pedido expresamente por el entrenador Antonio Conte, quien dirigió al chileno en la Juventus. Sin embargo, el conjunto catalán no ve con buenos ojos la cesión de Vidal al cuadro lombardo y terminó rechazando la intención ‘neroazzurri’.

La idea de la tienda culé es vender el oriundo de San Joaquín y así tener dinero fresco en el objetivo de concretar el regreso del brasileño Neymar.

“El Barça ha rechazado una oferta del Inter de Milán por la cesión de Arturo Vidal. El club ‘nerazzurro’, que ya la pasada temporada estuvo a punto de hacerse con los servicios del chileno antes de que recalase en el Barça procedente del Bayern, está haciendo una revolución a fondo bajo el mando de Antonio Conte y el volante chileno sería uno de los puntales”, escribió el diario español Mundo Deportivo.

“Según algunos medios italianos, Vidal ya habría acordado las condiciones económicas de su contrato, pero falta el OK entre el Inter y el Barça. El club barcelonista no contempla la cesión. El punto de partida del Barça es que la puerta a una salida está abierta, pero vía traspaso, no mediante un préstamo”, agregó.

De esta forma, FC Barcelona quiere una compra y no el préstamo por el bicampeón de América con la ‘Roja’, que pese a su gran término de la campaña 2018-2019 no tiene en la actualidad una camiseta de estelar en el andamiaje de Ernesto Valverde.