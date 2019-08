Capitanes de la UC y la U se reunieron en la ANFP en la previa al clásico universitario

Cada vez se palpita más el clasico universitario que se jugará el domingo a las 15:00 en el estadio Nacional.

Esta mañana se reunieron los cuatro capitanes correspondientes a la rama femenina y masculina de los cruzados y azules debido a que el domingo se jugará el clásico universitario femenino como partido preliminar del masculino.

Por lo mismo, la capitana de las cruzadas, Javiera Moreno, tuvo palabras para referirse a este partido premiliminar y expresó que "estoy ansiosa. Esta instancia la deseábamos hace rato. Es una linda instancia y espero que sea buena para nosotras".

Por su parte, el capitán de Universidad Católica, José Pedro fuenzalida, aseguró que "la ‘U’ es un rival duro y lo ha demostrado, viene de muchas fechas sin perder. Lo tenemos estudiado e intentaremos hacer nuestro mejor fútbol. Pienso que para ganar tenemos que hacer un gran partido si queremos llevarnos los tres puntos y seguir arriba".

Además, el "Chapa" valoró que el preliminar del clásico este protagonizado por los planteles femeninos de la UC y la U e indicó que "es novedoso y muy bueno, porque invita a la gente a que pueda llegar con anticipación y disfrutar un clásico antes de disputar nuestro partido, esperemos que se repita, es algo muy lindo para el espectáculo".

Por otra parte, el jugador y capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, recordó el 4-0 en el clásico pasado y aseveró que "cuando nos tocó perder de esa forma, sentimos un poco de vergüenza, porque nos preparamos mucho, y no hicimos nada de lo que habíamos entrenado. Lamentablemente nos sentimos superados en todas las líneas, y esperamos que la imagen cambie, es lo que necesitamos ahora. Estamos con ansias y esperamos hacer un buen encuentro, porque no solo sería ganar un partido, si no ganar confianza".

Por último, la jugadora de Universidad de Chile, Tatiana Pérez se mostró feliz por el partido que jugarán este domingo y señaló que"Feliz y contenta por el partido que se viene. Espero que sea una linda jornada la del domingo".