La U podrá contar con Leonardo Fernández por seis meses

Leonardo Fernández se ganó, con fútbol, a los hinchas de la U. El volante uruguayo llegó a préstamo a los azules por seis meses y las dos veces que le ha tocado entrar ha demostrado carácter. Con sólo 20 años, su pase fue tasado por Tigres en US$ 8 millones, cifra imposible para Azul Azul.

“No depende de nosotros (su continuidad). Si hay una gestión que podemos hacer, lo vamos a buscar. Pero ese caso es muy difícil. Haremos todo lo que sea humanamente ejecutable. Pero lo importante es disfrutarlo ahora", comentó Rodrigo Goldberg.

Mientras que Fernández asegura que se deleita con la hinchada azul. "Nunca me había tocado jugar con tanto público a favor. Sí en contra, pero no a favor. Fue divino. Creo que no me voy a olvidar nunca de esto, como todas las primeras veces. Esto me quedará en el recuerdo", dijo el uruguayo tras el Clásico Universitario.